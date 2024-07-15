الجزائر تجمع شركات تأمين الأخطار التجارية لهذه المنظمة

تحتضن الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 3 ديسمبر المقبل أشغال الندوة السنوية الـ 14 "لاتحاد أمان"، وهي جمعية تضم شركات التأمين وإعادة تأمين الأخطار التجارية وغير التجارية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجاكس"، زهير لعيش، إنّ "تنظيم هذه الندوة تعد الأولى من نوعها في الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا لهذه الجمعية التي تضم 16 بلدا من العالم العربي والإسلامي."

وعلى هامش حفل التوقيع على اتفاقية-إطار بين كاجاكس ومجمع صيدال أمس، أشار المتحدث إلى أنّ "هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة للجزائر، كونها تسمح لنا بجمع كل شركات تأمين ائتمان الصادرات من أجل التكفل بالرهانات الكبرى للقطاع في سياق جيوسياسي خاص".

ويذكر أنّ اتحاد أمان، الذي تم انشاؤه في سنة 2009، يهدف إلى ترقية وتطوير قطاع تأمين الأخطار التجارية وغير التجارية في البلدان الأعضاء وتعزيز العلاقات المتبادلة بين الأعضاء، كما تعمل هذه المنظمة على تشجيع تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والخبرة والتشاور بين الأعضاء، فضلا عن تقاسم المعلومات حول تحصيل الديون ومراكز التكوين ومؤسسات أخرى التي تسهم في تطوير قطاع تأمين ائتمان التصدير.