قطاع الصحة بباتنة يتدعم بمستشفى جامعي جديد

تدعم قطاع الصحة بولاية باتنة بتسجيل مشروع مستشفى جامعي جديد تقدر طاقة استيعابه 500 سرير، حسبما كشف عنه أمس الاثنين الوالي محمد بن مالك.

وأكد الوالي في تصريح صحفي على إطلاق الدراسة الخاصة بالمشروع في أقرب الآجال ليتسنى انطلاق أشغاله، مضيفا أن المشروع يأتي تلبية لطلبات ساكنة ولاية باتنة وأن تجسيده سيدعم المرافق الصحية محليا وسيساهم في تحسين ظروف التكفل بالمرضى من داخل وخارج الولاية.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن ولاية باتنة عرفت أيضا رفع التجميد عن مشروع إنجاز ملعب بسعة 30 ألف مقعد، و ربطها بالطريق السيار شرق غرب عبر محول شلغوم العيد بولاية ميلة، كما أنها خصصت 150 مليون دج لربط معهد شبه الطبي الجديد بمختلف الشبكات.

يذكر أن مستشفى باتنة المستغل حاليا افتتح سنة 1977 وصنف في سنة 1986 كمركز استشفائي جامعي واستفاد في السنتين الأخيرتين من عمليات لتوسيع وإعادة تهيئة مست عدة مصالح.