ريال مدريد يقدم مبابي بحضور زيدان

ظهر الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا إلى ريال مدريد، لأول مرة بقميص الميرنغي، اليوم الثلاثاء.

وأقام ريال مدريد حفلا ضخما لتقديم مبابي بحضور في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" نحو 80 ألف متفرج، بعد قرابة الـ 15 عاما من التقديم الأسطوري للبرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب للفريق، وحضرت عدة شخصيات بارزة لحفل تقديم مبابي، على رأسهم مواطنه زين الدين زيدان.

وتلقى مبابي، تحية كبيرة من الجمهور فور ظهوره لأول مرة في معقل ريال مدريد كلاعب للميرنغي.

وتحدث فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، عن تعاقد فريقه مع مبابي قادما من باريس سان جيرمان.

وقال بيريز: " أحبائي المدريديين، إنه من دواعي سرورنا تقديم اللاعبين الجدد لـ ريال مدريد بعد الجائحة، قبل شهر كان هذا الملعب مسرحا يستقبل كل الجماهير الذين احتفلوا بدوري أبطال أوروبا الخامس عشر".

وأكمل: "في هذا الملعب كان لدينا أفضل اللاعبين الذين دافعوا عن قميصنا، ويتواجد لدينا صاحب الكرة الذهبية، أحد أفضل المدربين في التاريخ لهذا النادي وصاحب التسديدة التاريخية في نهائي دوري الأبطال قبل سنوات طويلة، زيدان".

بدوره أبدى مبابي نجم ريال مدريد الجديد، سعادته الغامرة بتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال مبابي: "صباح الخير على الجميع، سأحاول التحدث باللغة الإسبانية، إنه أمر مذهل أن أكون هنا وشيء لا يصدق".

وأضاف: "لقد حلمت ليال عديدة باللعب لريال مدريد، واليوم أنا سعيد جدا، وأريد أن أشكر الرئيس فلورينتينو بيريز الذي وثق بي منذ اليوم الأول".

وتابع: "أشكر كل من عمل على قدومي إلى هنا، واليوم أنا لاعب في ريال مدريد، وأرى عائلتي سعيدة ووالدتي تبكي. إنه يوم مذهل بالنسبة لي ويعني لي الكثير لأنني حققت حلمي".

واجتاز مبابي الكشف الطبي، صباح اليوم، في عيادة ريال مدريد، كما وقع عقده مع الميرنغي حتى صيف 2029.

كان مبابي انضم إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.