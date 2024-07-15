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مجتمع

العاصمة: انقطاع الماء بهذه الأحياء

16 جولية 2024 ()
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أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر "سيال"، عن تسجيل عطب تقني على مستوى محطة الضخ بالرويبة، مما سيتسبب في تأخير برنامج التوزيع على مستوى عدة أحياء ببلدية الرويبة.

وأوضح بيان للشركة، أن انقطاع الماء سيكون على مستوى أحياء كادات، و 1540 مسكن اجتماعي السواشات. بالإضافة إلى 1100 مسكن ترقوي خاص مدغري، والحي العسكري 200 مسكن و أحياء إنفوربا. ووسط مدينة الرويبة، والتعاونيات، وأحياء سوناكوم، وفيدال، وحي المستشفى ومستشفى الرويبة.

وستتم العودة لبرنامج توزيع خاص تدريجيا ابتداء من الساعة 18:00 ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024.

 

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