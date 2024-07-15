شكوى فرنسية ضد زملاء ميسي .. لهذا السبب

يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أمريكا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، إنسو فرنانديس، على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أمريكا على حساب كولومبيا 1-0.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي ولاعبي منتخب "الديكة" من أصول إفريقية.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي، الثلاثاء، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى "الفيفا".