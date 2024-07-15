سطيف: تسمم 31 شخصا منهم طفل في حالة خطيرة

شهدت مصلحة الاستعجالات بسطيف، أمس، حالة من الاستنفار بعد تلقي مصالحها لـ 30 حالة مرضية لتسمم غذائي.

وقال مدير الصحة والسكان لولاية سطيف بالنيابة الدكتور مراد صانة، أن 31 حالة مرضية لتسمم غذائي وصلت إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي "كعبوب"، أين تم التكفل بعلاج 30 حالة غادرت كلها الاستعجالات، باستثناء طفل واحد حالته خطيرة وهو متواجد حاليا بالإنعاش.

وأضاف بأن الحالات قدمت من عاصمة الولاية، وبلدية عين أرنات وعين عباسة شرق الولاية ، مؤكدا بأنهم تناولوا وجبات "شاباتي" بنفس المطعم.

من جهة أخرى، تشير التحقيقات الميدانية رفقة مكتب حفظ الصحة لبلدية سطيف ومديرية التجارة بأن التسمم الغذائي جاء بعد تناولهم وجبات شاباتي بإحدى المطاعم بحي عين موس بمدينة سطيف.

وقال مراد صانة في حديثه أيضا، بأن مصالح مديرية الصحة تنقلت مباشرة إلى عين المكان وأجرت تحقيقات وبائية لعينات من الأطعمة المتواجدة بالمطعم محل المعاينة، في انتظار ظهور النتائج البكتريولوجية، موجها نداء إلى الأولياء بضرورة اصطحاب أبناءهم على الفور إلى الاستعجالات أو إلى العيادات متعددة الخدمات الأقرب إلى مقر سكناهم، في حالة ظهور أعراض تسمم غذائي على غرار التقيؤ والإسهال، لتفادي جفاف الجسم.