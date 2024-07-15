مبولحي وميرازيق خارج بلوزداد

توصلت إدارة شباب بلوزداد إلى تسوية ودية مع الحارس رايس وهاب مبولحي لفسخ عقده مع الفريق قبل عام عن نهايته دون تعويضات مالية.

ومن دبي بالإمارات أين يتواجد حاليا أرسل الحارس الدولي السابق وثيقة الموافقة على فسخ العقد مع الشباب ليصبح حرا من أي التزام وهو الذي باشر التحضير هناك للموسم الجديد بمفرده بحثا عن تجربة جديدة.

وكانت ادارة شباب بلوزداد قد تعاقدت مع رايس مبولحي الصائفة الماضية مقابل راتب قياسي وصل إلى 600 مليون سنتيم (راتب خام) وراهنت علي خبرته الطويلة من أجل قيادة الفريق في المنافسة الإفريقية لكن الأمور سارت عكس المأمول.

وفي سياق متصل طلب متوسط ميدان الشباب حسام الدين ميرازيق مغادرة الفريق نحو نادي ماكاشكالا الروسي الذي وافق على كسر الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 500 ألف أورو.

ورفض ابن مدينة سطيف كل محاولات الرئيس رابحي اقناعه بالبقاء وعدم جدوى خوض تجربة في بطولة تعاني من مقاطعة أوربية ودولية لكن اللاعب الواقع تحت تأثير وكيل أعماله تمسك بالرحيل، وهو ما دفع بالإدارة، مع امكانية رحيل أكرم بوراس كذلك، لتكثيف الاتصالات مع متوسط ميدان النجم الساحلي التونسي الكاميروني جاك مبي.