هذا هو سبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بعدة ولايات

كشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، إن الجزائر سجلت منذ قرابة شهر موجة حر على العديد من ولايات الوطن قاربت 50 درجة مئوية تحت الظل بأدرار، إن صالح، برج باجي مختار وعن قزام.

وأوضحت بن رقطة في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن "الوضعية الجوية سببها تمركز مرتفع ضغط جوي على مناطق من الوطن خاصة الجنوبية، كما تم تسجيل منخفض جوي سفلي حراري مَيز أغلب المناطق الجنوبية ومنطقة الأوراس والواحات، وهذا ما يفسر النشرات الجوية المختلفة التى امتدت من المناطق الجنوبية نحو كل من المدية، البويرة، الأغواط، ميلة، وبرج بوعريريج".

وأكدت المتحدثة أن "هذه الموجات الحرارية سببها التغيرات المناخية"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك تداخل في الفصول بفعل هذه التغيرات المناخية". ودعت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين إلى "ضرورة التأقلم مع هذا الواقع في حياتنا اليومية من أجل تفادي العديد من الأضرار".