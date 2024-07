Entretiens entre les groupes Sonelgaz et Imetal au sujet de la société BHI Algérie

L'avenir de la société mixte algéro-coréenne BHI Algérie était au centre d'entretiens entre les groupes Sonelgaz et Imetal, actionnaires dans cette société spécialisée dans la fabrication de chaudières de récupération, d'échangeurs thermiques et d'accessoires pour centrales électriques, a indiqué un communiqué du groupe Sonelgaz.

Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu, lundi au siège de la Direction générale, son homologue du groupe des Industries métallurgiques et sidérurgiques (IMetal), Adel Khemane, l'occasion pour les deux parties d'examiner l'avenir du partenariat dans le cadre de la société mixte algéro-coréenne BHI Algérie, précise la même source.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres dirigeants des deux groupes, les deux parties ont discuté des moyens d'activer ce partenariat.

A cette occasion, Adjal a souligné que son groupe "souhaite étendre ce partenariat à d'autres domaines selon le principe gagnant-gagnant", ajoute le communiqué.

La société mixte algéro-coréenne BHI Algérie a été créée en 2018. Imetal détient 35% de son capital, Sonelgaz 30% et B.H.I 35%. Son siège se trouve dans la wilaya de Relizane.