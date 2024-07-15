بلجيكا ترفض لعب مباراة كرة قدم مع الكيان على أراضيها

بعد رفض بروكسل ومدن بلجيكية أخرى استضافة لقاء بلجيكا-إسرائيل، أعلنت الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA) أن المباراة لن تُقام على أراضيها.

وكان من المقرر اجراء المباراة في 6 سبتمبر، في إطار الجولة الأولى من دوري الأمم.

وفي 19 جوان الماضي، أعلنت مدينة بروكسل أن المباراة لن تُقام في ملعب الملك بودوان.

واعتبرت السلطات أنه "من المستحيل تنظيم هذه المباراة عالية المخاطر" على أراضي المدينة بسبب التوترات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتبعًا لهذا القرار، رفضت مدن بلجيكية أخرى أيضًا استضافة هذه المباراة.

المدينة التي ستستضيف هذا اللقاء لم تُحدد بعد، ولكن بودابست هي الخيار الأكثر ذكرًا.