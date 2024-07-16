التوقيع على اتفاقية بين كلية الصيدلة و" ايكفيا الجزائر"

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين كلية الصيدلة بالجزائر العاصمة و"إيكفيا الجزائر"، أحد فروع الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستشارة والبيانات في ميدان الصحة، وذلك بهدف تعزيز جودة التكوين والتوجيه المهني لطلبة هذه المؤسسة.

وقد وقع على الاتفاقية عميد كلية الصيدلة، البروفيسور رضا جيجيك، والمدير الأول، المدير العام لشركة "إيكفيا" لمنطقة أفريقيا الجديدة (شمال شرق-غرب) حسين مهدي، بحضور مسؤول "إيكفيا الجزائر"، رفيق زناتي، ونائب الرئيس، المدير العام لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا للشركة الأمريكية باتيرن لين، وكذلك إطارات وأساتذة بالكلية.

وعقب التوقيع على الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل، أكد البروفيسور جيجيك أن هذه الاتفاقية "ستساعد الطلاب في مشاريعهم المستقبلية، خصوصًا طلبة الماستر"، مبرزًا "استراتيجية الكلية المتمثلة في الانفتاح على العالم الاجتماعي والاقتصادي".

كما أوضح أن "هذه الاتفاقية تكتسي أهمية مزدوجة بالنسبة لنا"، مضيفًا أنها "ستسمح للطلبة، خاصة في اختصاص الصيدلة الاقتصادية، بإعداد أطروحاتهم وتحديد، فيما بينهم، المواهب المستقبلية التي ستلتحق بقطاعات مختلفة".

من جهته، أشار السيد زناتي إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تسمح للطلبة في تخصص الصيدلة بالاستفادة من خبرة "إيكفيا"، بحيث "تمكن الكفاءات المستقبلية من تقديم إضافة لتطوير مجال الصيدلة".