تغيير في برنامج رحلات النقل بحري لهذه الوجهات

أنهت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها أنه من المرتقب دخول سفينة "طاسيلي 2" حيز الاستغلال بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بها يوم 22 يوليو 2024، وقد تقرر القيام بالتعديلات التالية:

برمجة رحلة إضافية الجزائر - مرسيليا يوم الاثنين 22 جويلية الساعة 11 صباحًا.

تأجيل رحلة مرسيليا - وهران المقررة مبدئيًا يوم السبت 20 جويلية الساعة 17:00 مساءً إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 11:00 صباحًا.

تأجيل رحلة وهران - سات المقررة يوم الاثنين 22 جويلية الساعة 11:00 صباحًا إلى الأربعاء 24 يوليو الساعة 16:00 مساءً.

تأجيل رحلة سات - وهران المقررة مبدئيًا يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 17:00 مساءً إلى الخميس 25 جويلية الساعة 20:00 مساءً.

وقدمت المؤسسة اعتذارها للزبائن عن هذا التغيير الخارج عن إرادتها.