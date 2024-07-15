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الرئيس الفرنسي يوافق على استقالة رئيس حكومته

16 جولية 2024 ()
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وافق، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقالة حكومة غابرييل أتال.

وجاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 16 جويلية، بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه.

وكان غابرييل أتال قد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية الفرنسية في اليوم التالي للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقد رفض، حينها، إيمانويل ماكرون استقالته "مؤقتًا لضمان استقرار البلاد".

كما ستزاول الحكومة أشغالها لفترة معينة لكن بصلاحيات محدودة لإدارة "الشؤون الجارية"، خاصة خلال فترة الألعاب الأولمبية في باريس.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس في خطابه، معلقًا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوله "كنا قد نختفي، لكننا تجنبنا الأسوأ."

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