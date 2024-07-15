صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

أبقى اليوم، الثلاثاء، صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الناتج المحلي الخام الحقيقي العالمي في عام 2024 دون تغيير عند 2.3%.

وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية لهذا العام، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة وتحقيق أدنى مستويات في أوروبا، إضافة إلى زيادة في الاستهلاك والصادرات في الصين.

أما بالنسبة للاقتصادات الكبرى، فقد انخفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6.2%، مع استمرار توقعات النمو لعام 2025 عند 1.9%، وهو تباطؤ يعزى إلى تباطؤ سوق العمل واعتدال الإنفاق بفعل السياسة النقدية المتشددة. وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين بشكل كبير إلى 8.5% لعام 2024، متماشيًا مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، مقارنة بـ 6.4% في أبريل، بفضل انتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات القوية، وكذلك رفع توقعاته لنمو الصين في عام 2025 إلى 5.4% من 5.1% في أبريل.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يتباطأ زخم تقدم الصين، حيث أعلنت بكين الاثنين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 7.4% فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات، نظراً لضعف الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ طويل الأمد في سوق العقارات. وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.9%، مع الاحتفاظ بتوقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 1.5%.

وأشار الصندوق إلى أن منطقة اليورو "بلغت القاع"، لكنها شهدت نمواً أقوى للخدمات في النصف الأول، ومن المتوقع أن تساهم الأجور الحقيقية المرتفعة في استهلاك الطاقة العام المقبل، بينما سيعزز تخفيف السياسة النقدية الاستثمار.

وختم الصندوق تقريره بتحذير من مخاطر ارتفاع التضخم في الأمد القريب، مشيراً إلى أن التوترات التجارية والجيوسياسية قد تزيد من ضغوط الأسعار بسبب زيادة تكاليف السلع المستوردة عبر سلاسل الإمداد.