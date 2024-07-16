الهلال الأحمر يتسلم 8 " حراقة " من نظيره التونسي

أكد عبد الكريم جموعي، رئيس فرع الروابط العائلية بمكتب الهلال الأحمر الجزائري بالطارف في تصريح لـ" الخبر " عن عملية استلام الهلال الأحمر الجزائر بالمعبر الحدودي التجاري " العيون " في ولاية الطارف من نظيره التونسي وبحضور السلطات الأمنية الحدودية للبلدين الشقيقين 8 حراقة جزائريين منهم 5 من الذرعان و2 من القالة بولاية الطارف والثامن من بلدية عين بن بيضاء بولاية قالمة، تتراوح أعمارهم من 17 الى 37 سنة .

وحسب المعلومات الأولية الرسمية المتداولة فان هؤلاء الحراقة قد أجلتهم البحرية التونسية من المياه الإقليمية لمدينة طبرقة التونسية، بعدما تركهم قائد الرحلة عرض البحر وهرب بقارب أخر لشريكه لحق بهم الى النقطة البحرية التي توقف فيها زورق الرحلة بخلفية تعطل المحرك الذي اتخذه بارون الرحلة وطلب زيادة الأموال.

كما كشفت المعلومات الأولية بأن هوية بارون تنظيم الرحلة وشريكه من مدينة القالة ومن كبار البارونات بالمنطقة المختصة في نشاط تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطيء سواحل ولاية الطارف.

وحسب الهلال الأحمر الجزائري فان الحراقة تم التكفل بهم صحيا وغذائيا من قبل السلطات التونسية بمدينة طبرقة مباشرة بعد أجلائهم من عرض البحر.

وقد تأكدت الطبيبة المختصة للهلال الأحمر الجزائري بعين مكان التسليم سلامة الجميع بعد المعاينة الطبية.