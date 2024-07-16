الفرنسي كورينتان مارتينس مدربا جديدا لشباب بلوزداد

عين التقني الفرنسي، كورينتان مارتينس، مدربًا جديدًا لفريق شباب بلوزداد خلفًا للبرازيلي ماركوس باكيتا، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس"، دون أن يكشف عن مدة العقد.

وسيخوض الدولي الفرنسي الأسبق ثاني تجربة له في البطولة الوطنية بعد توليه تدريب نادي بارادو خلال الموسم المنقضي، قبل أن يفسخ عقده إثر خلاف مع إدارة النادي.

وقبل العمل في الجزائر، أشرف مارتينس (55 سنة) على منتخب موريتانيا لمدة سبع سنوات (2014-2021)، وبقيادته عرفت تشكيلة "المرابطون" طفرة نوعية بتأهلها للمرة الأولى إلى كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.

ورفض باكيتا، الذي خلف في سبتمبر 2023 البلجيكي سفين فان دين بروك، التجديد لموسم إضافي، بعد أن طلب مهلة لمدة 72 ساعة للتفكير في عرض التجديد المقدم من طرف إدارة نادي بلوزداد.

وسبق لباكيتا أن أشرف على الشباب في موسم 2021-2022 عندما توج بلقب البطولة، وبلغ مع نفس الفريق الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

كما تمكن باكيتا خلال الموسم المنصرم (2023-2024) من التتويج بلقب كأس الجزائر بعد الفوز على مولودية الجزائر (1-0).

وأنهى الشباب الموسم الكروي (2023-2024) في المركز الثاني للبطولة المحترفة بـ53 نقطة وراء البطل مولودية الجزائر (65 نقطة).