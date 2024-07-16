"الكاف" تفصل في قضية إتحاد الجزائر

اعتمدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رسميا عشية أمس، مشاركة إتحاد الجزائر في الطبعة المقبلة لكأس الكاف.

وأصدرت الهيئة الكروية القارية القائمة الإسمية للأندية الإفريقية التي حصلت على إجازة النادي المحترف للمشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف، وهي قائمة ضمت إتحاد الجزائر وشباب قسنطينة في كأس الكاف ومولودية الجزائر وشباب بلوزداد في رابطة الأبطال.

ويأتي حسم الكاف لموقفها اتجاه إتحاد الجزائر ليؤكد اعتراف الهيئة الكروية القارية، ضمنيا، بأنها ارتكبت خطأ جسيما في حق الفريق الجزائري حين أعلنته خاسرا في نصف نهائي كأس الكاف، في الطبعة السابقة، أمام نهضة بركان المغربي، رغم الأدلة القانونية القوية التي تبرز عدم أحقية لجنة مسابقات الكاف اعتماد قميص نهضة بركان الذي يغتصب فيه الأراضي الصحراوية، وسقوط الظرف القاهر عن نهضة بركان في مباراة الذهاب بالجزائر، على اعتبار أن الطرف الجزائري أحضر قمصان بديلة للفريق المغربي خالية من الخريطة الوهمية للعب المباراة.

كما أن رئيس الفاف، وليد صادي، نبه رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، خلال لقائهما في بانكوك على هامش مؤتمر الفيفا، من مغبة إصدار لجنة تأديب الكاف عقوبة الإيقاف لسنتين في حق إتحاد الجزائر، طالما لم تصدر محكمة التحكيم الرياضي بلوزان قرارها النهائي في القضية.