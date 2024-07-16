موجة حر شديدة على 17 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار موجة الحر الشديدة تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل، في العديد من ولايات الوطن.

ووفق نشرية خاصة لذات المصالح، فأن ارتفاع درجات الحرارة تستمر على ولايات أدرار، إن صالح، تيميمون وورقلة، وذلك إلى غاية يوم غد الخميس.

كما تستمر موجة الحر، التي تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل بداية من اليوم الأربعاء، إلى غاية يوم غد الخميس، على كل من الولايات المدية، البويرة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج و باتنة.

وفي تنبيه، حذر من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، على أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، غرداية، المنيعة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.