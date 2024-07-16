الاحتلال الصهيوني يواصل همجيته في غزة

واصل جيش الاحتلال الصهيوني القصف المدفعي والصاروخي وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ285 من العدوان.

ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل المواطن رائد دياب في محيط مسجد السنة جنوب مخيم النصيرات، كما استشهد مواطنين وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام شمال المخيم، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف بالقذائف المدفعية، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف بناية سكنية تعود لعائلة العيسوي، والتي تأوي نازحين بمنطقة النصيرات في محيط مخيم 1 بجوار مسجد الإحسان.

وفي مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل يعود لعائلة الفرابي في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

أما في مدينتي خان يونس ورفح، فقد أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة رفح وسط قصف مدفعي على المكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.