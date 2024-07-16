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مجتمع

3 غرقى وإنقاذ 719 آخرين خلال 24 ساعة

17 جولية 2024 ()

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أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن وفاة ثلاثة أشخاص غرقا في البحر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تم إنقاذ 719 آخرين، في شواطئ مختلفة من الوطن.

وحسب بيان للمصالح ذاتها نشرته، اليوم الأربعاء، على صفحتها في "الفايسبوك"، فإن وحداتها سجلت 782 تدخلا تم من خلالها إنقاذ 590 شخصا فيما تم تسجيل ثلاث وفيات.

وللإشارة فقد كشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أمس الثلاثاء،عن تسجيل 73 حالة وفاة سجلت منذ الفاتح جوان الماضي .

 

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