إطفاء حرائق في الحدود بمشاركة الحماية المدنية التونسية

شاركت فرقة من الحماية المدنية التونسية في إخماد الحريق الذي اندلعأأمس في المنطقة الحدودية مشتة ام القطاطف الماء لحمر بلدية عين الزانة ولاية سوق أهراس.وذلك في إطار التعاون الثنائي الجزائري التونسي في مجال الحماية المدنية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية ، فقد تم إخماد الحريق نهائيا على الساعة التاسعة ليلا و ثمانية وثلاثين دقيقة ، بمشاركة شاحنتي إطفاء و سيارة قيادة و 11 عنصرا بمختلف الرتب

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت لإخماد هذا الحريق يوم أمس على الساعة 13سا45د المتمثل في حريق غابة بالمكان المسمى مشتة أم القطاطف الماء لحمر بلدية عين الزانة، دائرة أولاد دريس ، أين تدعمت فرق التدخل بـ 04 طائرات قاذفة للمياه AT-802 و طائرة BE200 للجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى الرتل المتنقل.