أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

ويحوم سعر خام برنت القياسي حول أدنى مستوى في شهر، مع تضارب مؤشرات ضعف نمو الطلب في الصين واحتمال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

بحلول الساعة 05:51 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.11%، لتصل إلى 83.64 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.09% إلى 80.69 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

انخفض خام برنت خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 1.7% بعد 4 أسابيع من المكاسب، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.1% مع تأثر واردات الصين من الخام، أكبر مستورد في العالم، بالاستهلاك القوي خلال الصيف في الولايات المتحدة.