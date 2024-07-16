"الجائحة الجديدة يمكن أن تحدث في لحظة"

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من جائحة جديدة ستضرب العالم، قالت إنها "باتت قاب قوسين أو أدنى، ويمكن أن تحدث في لحظة".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "إنه يمكن أن تحدث جائحة جديدة في العالم في أي لحظة".

وخلال مشاركته في اجتماع هيئة التفاوض الحكومية الدولية المنعقد في جنيف للعمل على وضع مسودة اتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة، قال رئيس المنظمة: "كما يذكرنا تفشي فيروس H5N1 الحالي (إنفلونزا الطيور)، فإن الجائحة التالية قد تكون قاب قوسين أو أدنى، ويمكن أن تحدث في أي وقت، دون أن تنتظرنا".

ووصف رئيس المنظمة الوثيقة التي تعدها الهيئة بأنها "اتفاق الأجيال"، مشيرا إلى "أهمية العمل الذي تقوم به هذه الهيئة".

وقال: "إن استكمال المفاوضات هذا العام سيكون حدثا تاريخيا، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة أمر ممكن خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".

يذكر أن هيئة التفاوض الحكومية الدولية تجتمع يومي 16 و17 جويلية في جنيف، وكان هذا اجتماعها العاشر منذ عام 2022، وقد فشلت الهيئة في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع معاهدة الجائحة قبل انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية السابع والسبعين (27 ماي – 1جوان ) هذا العام، كما كان مخططا له في الأصل، لذلك قررت الجمعية العامة تمديد عمل الهيئة لمدة عام.