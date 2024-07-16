بلقاضي وتريكي لحمل الراية الجزائرية في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن اختيار المصارعة وبطلة إفريقيا في الجيدو أمينة بلقاضي وعداء الوثب الثلاثي ياسر تريكي لحمل الراية الوطنية بمناسبة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس (26 جويلية – 11 أوت)

وكان الملاكم محمد فليسي والسباحة أمال مليح أخر من حمل الراية الوطنية بمناسبة أولمبياد طوكيو 2020 (جرى سنة 2021)، مع التذكير أن الجزائر ستكون ممثلة في باريس بـ 46 رياضيا يمثلون 15 اختصاصا مع الإشارة أن أكثر من 73 بالمائة يشاركون لأول مرة في الأولمبياد.

هذا وتم الكشف اليوم بمناسبة الندوة الصحفية التي نشطها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ورئيس البعثة الجزائرية، خير الدين برباري عن الزي الرياضي الرسمي للوفد الجزائري لدورة باريس 2024 والذي سيكون برعاية علامة PEAK وبأن الوفد الجزائري الذي سيشارك في حفل الافتتاح الذي سيجري استثناءا على ضفاف نهر السين سيضم 29 رياضيا سيرتدون كلهم زيا تقليديا جزائريا خالصا.