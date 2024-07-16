النقل البحري: تعديل في برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ، عن دخول سفينة "طاسيلي 2" حيز الاستغلال يوم 22 جويلية الجاري، وهوما استدعى القيام بتعديلات على برنامج الرحلات.

وحسب بيان المؤسسة ، فقد تم برمجة رحلة إضافية الجزائر -مرسيليا يوم الإثنين 22 جويلية على الساعة 11:00 صباحا.

كما تم تأجيل رحلة مرسيليا -وهران المقررة مبدئيًا يوم السبت 20 جويلية الساعة 17:00مساءً إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 11:00 صباحًا.

وتأجيل رحلة وهران - سات المقرر إجراؤها يوم الإثنين 22 جويلية على الساعة 11:00 صباحًا إلى الأربعاء 24 جويلية في تمام الساعة16:00 مساءً.

وتأجيل رحلة سات - وهران المقررة مبدئيًا يوم الثلاثاء 23 جويلية الساعة 17:00 مساءً إلى الخميس 25 جويلية الساعة 20:00 مساءً.