280 مليار ميزانية تحضير أولمبياد باريس

كشف خير الدين برباري رئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024 بأن ميزانية تحضير الرياضيين الجزائريين للمشاركة في هذا المحفل العالمي وصلت إلى 280 مليار سنتيم

وأشار برباري خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بأن ناقوس الخطر دق من جميع الهيئات الرياضية الجزائرية بعد المشاركة الكارثية للبعثة الجزائرية في أولمبياد طوكيو 2020 وكان ضروريا مراجعة ما حدث بداية بتوفير الدعم المادي الكافي لضمان تحضير مميز للاستحقاقات المقبلة وكان هنا دور السلطات العليا كبيرا عبر رئيس الجمهورية الذي قرر استحداث ميزانية للتحضير الأولمبي على امتداد سنوات 2022 و2023 و2024 والتي وصلت إحمالا إلى 280 مليار سنتيم.

وشدد برباري بأن هذا الرقم ليس مخيفا بل منطقي مقارنة بمتطلبات المستوى العالي وعن طريقة توزيع هذه الميزانية أوضح برباري بأن ذلك تم بناءا على عقد برنامج بين الوزارة والاتحادات التي قدمت البرنامج المتمثل في عصارة عمل بين الرياضي والمدرب والاتحاد الأولمبي.

وشدد برباري بأن اللجنة الأولمبية بدورهها رافقت بدورها الرياضيين في تحضيراتهم عبر دعم اضافي، قدم وفق شروط متمثل في منح أولمبية بقيمة 6 مليار سنتيم سلمت لكل رياضي وفق في التواجد ضمن العشرة الأوائل في العالم