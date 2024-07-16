سجاتي ونمور وخليف.. رهان الجزائر في ميداليات باريس

كشف خير الدين برباري، رئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024 عن وجود العديد من المؤشرات الايجابية بخصوص امكانية صعود الجزائر على منصات التتويج خلال هذا المحفل العالمي.

وقال برباري خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم"نحن جد راضون على نوعية التحضيرات هناك مؤشرات ايجابية ممثلة في نتائج البطل سجاتي وكليا نمور وايمان خليف" وأضاف "أهداف اللجنة الأولمبية هي أهداف منطقية لن تكون مبنية على تكهنات وإنما على منطق والمنطق هي مؤشرات الأبطال" وتابع "كيليا نمور في نسق تصاعدي، حققت ميدالية فضية في بطولة العالم وميداليات ذهبية في كؤوس العالم وهي لم تتجاوز 17 سنة ، من حقنا جميعا أن نتطلع إلى سمع قسما في سماء باريس، هناك أيضا أرقام جمال سجاتي في ألعاب القوى، فضية بطولة العالم تتركنا نطمح لميدالية من هذا البطل، هناك أيضا النتائج الاستثنائية لايمان خليف، رغم كل ما تعرضت من ظلم سابقا قبل أن تعيد لها اللجنة الأولمبية الدولية الاعتبار، ننتظر منها أن تحقق في باريس المجد الأولمبي"

ووضع برباري الأبطال مثل المصارع بشير عزارة والملاكم دريس مسعود في الصف الثاني من حيث التطلعات وقال "هؤلاء نعول عليهم لكننا لن نضغط عليهم"

ودعا برباري الأسرة الاعلامية للتحلي بالعقلانية بخصوص عدد من الرياضات التي لا تملك تقاليد التتويج في هذه المنافسة الكبرى وصرح بهذا الخصوص "هناك رياضات، التأهل للأولمبياد بالنسبة لهم انجاز يجب مرافقتهم وتقديم الدعم المعنوي ومنحهم الطاقة الايجابية بغض النظر عن ما ستؤول إليه نتائجهم الفنية"