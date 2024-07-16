توقيف مزوري تذاكر مباراة كأس الجزائر(فيديو)

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص ينحدرون من ولاية الجزائر، ينشطون في التزوير واستعمال المزور في تذاكر مباريات كرة القدم.

وأفاد بيان الشرطة، أن قضية الحال، تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وجاءت استغلالا لمعلومات حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص حول تداول تذاكر مزورة لمباراة نهائي كأس الجزائر وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توصل محققو الفرقة الجنائية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا –يضيف البيان-تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، حيث أسفرت عملية التفتيش، عن ضبط وحجز 81 تذكرة مزورة، 9 شارات خاصة بالدخول (Macaron)، أجهزة مستعملة في عملية التزوير، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 54900 دينار.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التزوير واستعمال المزور قصد النصب عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ضمن شبكة إجرامية وعرض وثائق مزورة لبيع تذاكر مباراة النهائي كأس الجزائر، مع استغلال قاصر وتحريضه على الفساد.