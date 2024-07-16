دعوة إلى أبطال الجزائر في الأولمبياد

وجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية، الدعوة إلى جميع الأبطال الجزائريين المتوجين في الأولمبياد للتواجد كضيوف شرف خلال أولمبياد باريس 2024.

وأشار خير الدين برباري، رئيس البعثة الجزائرية بأن الدعوة وجهت لكل الأبطال الذين حققوا ميداليات للجزائر في هذا المحفل العالمي مثل نور الدين مرسلي وتوفيق مخلوفي وحسيبة بولمرقة وعمار بن يخلف وصورية حداد ومحمد علالو وغيرهم وهذا لمرافقة البعثة الجزائرية ليكون خير سند وأفضل حافز للرياضيين الجزائريين من أجل السير على دربهم في الأولمبياد المقبل.

بالمقابل تأسف برباري على غياب البطل محمد موسى الذي حقق للجزائر أول ميدالية في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد وبرونزية الملاكمة في دورة ألعاب لوس أنجلس 1984 والذي تعرف حالته الصحية تدهورا كبيرا منذ الحادث الذي تعرض لها وسط مناشدة أفراد عائلته للتكفل بحالته ونقله للعلاج خارج الوطن.

هذا وأشار برباري بأنه سيتنقل يوم 18 جويلية إلى باريس لحضور اجتماع تنسيقي مع اللجنة المنظمة سيتم خلاله تسليم مفاتيح غرف البعثة الجزائرية في القرية الأولمبية وأوضح في هذا السياق بأن منتخب الملاكمة سيكون أول من يصل إلى مقر الإقامة يوم 20 جويلية على أن تصل بقية الرياضيين مع اشتراط وصول الرياضي قبل أسبوع عن انطلاق المنافسة الرسمية.