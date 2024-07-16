افتقار مستشفيات غزة لأبسط الأساسيات يهدد بوفاة المزيد

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى وفاة المزيد من المواطنين في كل ثانية يستمر فيها العدوان الصهيوني.

وقالت المنظمة الإنسانية غير الحكومية في بيان لها، اليوم أنه "منذ 9 أشهر يشهد قطاع غزة موتا وصدمات نفسية شبه مستمرة، ولم يسلم أي مكان من إراقة الدماء".

وأشارت، إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم صهيوني لـ "ضغوط لا تطاق وسط نظام صحي مستنزف".

وتابعت: "تعمل فرقنا في أنحاء قطاع غزة على تأمين الرعاية الأساسية والمنقذة للحياة للمصابين في الهجمات الشعواء، ويضطرون هم أيضا إلى الفرار للنجاة بحياتهم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، في تقرير لها الشهر الجاري، أن "القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع، كانت في نهاية الشهر الماضي ما بين 195 ألفا و200 ألف لتر".

وأكدت، أن المستشفيات تواجه شحا في الوقود يهدد بانقطاع الخدمات الحيوية ووفاة المصابين لتأخر سيارات الإسعاف بسبب العدوان الصهيوني.