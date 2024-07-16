تطورات حادثة "الكوفية الفلسطينية" بالمغرب

أعلنت مصادر إعلامية مغربية اليوم الأربعاء، أن عميد كلية العلوم بجامعة ابن مسيك في الدار البيضاء بالمغرب، المدعو محمد طالبي، الذي رفض تكريم طالبة بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية، خلال حفل تسليم الجوائز للطلاب المتفوقين، السبت الماضي، سيغادر منصبه بعد أسبوع من الآن.

وفي تصرف غريب لعميد الكلية، زعما أن الطالبة "تمارس السياسة"، قبل أن يقدم على الانسحاب من الحفل، بعد موجة من الاستهجان والاستياء في صفوف الحاضرين.

وقد أثار هذا التصرف أقل ما يمكن أن يقال عنه بغريب، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المدنية والسياسية في المغرب، مما أشعل موجة من الاستهجان على مختلف المنصات.

كما تداولت الشبكات الاجتماعية هاشتاغات مثل "التضامن مع الطالبة" و"الكوفية ليست جريمة" بشكل واسع، إضافة إلى نشر صورة الطالبة بكثافة مصحوبة برسائل دعم.

وفي نفس السياق، علق وزير التعليم العالي في حكومة المخزن، قائلا إن ما قام به العميد "رأي شخصي"، و "قد يكون أخطأ، ووارد أن يخطأ الإنسان".

ويأتي هذا الحادث الغريب، في وقت حرص فيه الشعب المغربي وطلاب المدارس والجامعات على وجه الخصوص، على التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.