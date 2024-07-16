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مال و أعمال

شركة آسيوية مهتمة باستكشاف المحروقات بالجزائر

17 جولية 2024 ()

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وقّعت وكالة تثمين موارد المحروقات "ألنفط" مذكرة تفاهم مع الشركة الفيتنامية "بتروفيتنام"، تفتح مجالات وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات بالجزائر.

وذكرت وكالة "ألنفط" في بيانها اليوم أنّ المذكرة الموقعة يوم الإثنين الماضي على مستوى مقرها وبحضور رئيسها مراد بلجهام ورئيس الشركة الفيتنامية تران هونغ نام، "أرضية للنقاش حول إمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات بالجزائر"، لاسيما وأنّ الشركة الفيتنامية متخصصة في مجال نشاطات المنبع إذ تقوم بأنشطة الاستكشاف والإنتاج الرئيسية.

وذكر البيان أنّه "على مدى عقود من البناء والتطوير، شهدت الشركة نموا كبيرا وساهمت بشكل ملحوظ في الاقتصاد الفيتنامي، مضيفا أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات في فيتنام، كما أنّها تحتل المرتبة الأولى بين شركات النفط الرائدة في المنطقة الآسيوية".

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