هكذا سيكون موقف الجزائر من مواجهة رياضي الكيان في باريس

أكد رئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس خير الدين برباري على موقف هيئته في حال مواجهة الرياضيين الجزائريين لرياضي الكيان الصهيوني خلال أولمبياد باريس المقبل هي امتداد للموقف الدولة الجزائرية تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وقال برباري خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم "الكل يعرف موقف الشعب والدولة الجزائرية من هذه القضية العادلة وموقف اللجنة الأولمبية من موقف الدولة الجزائرية والدولة يجسدها شخص واحد ووحيد هو رئيس الجمهورية يخول له القانون أن يكون الرائد والمحامي في هذا النوع من القضايا"

وأضاف "من الجانب الرياضي مشكل مطروح بالنسبة للرياضات التي تشهد مواجهة مباشرة، والعام والخاص يعلم موقف اللجنة الأولمبية الدولية"

وتابع "لذلك نداؤنا موجه لكل الأبطال وممثلي الإعلام من خلال تجنب التصريحات، في حال مواجهة رياضي الكيان ستكون هناك قرارات مع أبطالنا تصون الرياضي وتصون اللجنة الأولمبية وتصون موقف الجزائر من هذه القضية العادلةّ"