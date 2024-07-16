هذا هو حجم القروض الموجهة للاقتصاد في 2023

ارتفعت القروض البنكية الموجهة لتمويل المشاريع الاقتصادية بنسبة 8 بالمائة خلال سنة 2023، بالمقارنة مع المستوى المسجل خلال العام الذي سبق.

وقال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، اليوم في تصريح على أمواج القناة الاذاعية الثالثة، "إن هذا تطور مهم" وأرجعه إلى انتعاش الاقتصاد الوطني، وأوضح أنّ حجم مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني "انتقل من 12 ألف مليار سنة 2022 إلى أزيد من 13 ألف مليار سنة 2023".

بينما رأى المتحدث أنّ "هذا التطور أكثر وضوحا بالنسبة للقطاع الخاص، وقال "عند تحليل الأرقام عن كثب، نلاحظ نموا بنسبة 12 بالمائة للقطاع الخاص و8 في المائة للقطاع العام".