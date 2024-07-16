الـ "فيفا" توافق على طلب الـ "فاف"

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس، الضوء الأخضر من الفيفا لتمويل اقتناء الفاف أربع محطات متنقلة لتقنية مراجعة اللقطات عن طريق الفيديو.

وتندرج موافقة الفيفا على طلب الفاف في الحصول على التمويل في سياق نجاح إدارة الرئيس وليد صادي، في وقت سابق، على إقناع الفيفا بمختلف مشاريعها لتطوير ممارسة لعبة كرة القدم، في وقت فشلت فيه مختلف الإدارات السابقة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قبل وليد صادي، في ذلك، ما حرم الكرة الجزائرية من فرصة الاستفادة من قيمة 8 مليون دولار من الفيفا في إطار المشروع الاستراتيجي من 2023 إلى 2026 ضمن مشروع "فوروورد".

وبدأت هيئة وليد صادي، منذ توليها تسيير الاتحادية في سبتمبر 2023، بتنظيم الملفات لاستدراك الوضع مع الفيفا التي تشترط على كل الاتحادات المنضوية تحت لوائها، تنظيم ملفاتها وشرح استراتيجيتها وتحديد أهدافها ومشاريعها بوضوح حتى تستفيد من ذلك الدعم على مراحل، وهو ما عجزت عن القيام به إدارة عمارة شرف الدين وجهيد عبد الوهاب زفيزف وخير الدين زطشي بوجود كل من محمد ساعد ومنير دبيشي في منصب أمين عام.

ولأن اسم الرئيس الجديد للفاف، وليد صادي، والأمين العام، نذير بوزناد، اقترن بنجاح الاتحادية السابقة في عهد محمد روراوة، فقد نجحت الاتحادية الجديدة في تغيير الصورة السلبية التي أخذتها الفيفا عن العهد السابق الذي أعقب فترة روراوة، والتي جعلت الهيئة الكروية الدولية تستغرب لرحيل رؤساء الفاف كل سنة ولعجز هؤلاء على إعداد ملف كامل متكامل للاستفادة من دعم الفيفا المالي المخصص للاتحادات من أجل تطوير كرة القدم والاعتناء بالشبان وتهيئة المنشآت الرياضية.

وفور إعداد الفاف لكل الملفات وتواصلها مع مسؤولي الفيفا وشرحها لمشاريع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جاءت موافقة الهيئة الكروية الدولية على تخصيص 8 مليون دولار للفاف في إطار مشروع "فوروورد"، وجاءت الحصة الأولى لتسديد ديون عالقة لدى مؤسسة "حسناوي" المكلفة بإنجاز مركز "لالا ستي" بتلمسان، وفض الخلاف القائم بين مكتبي الدراسات، وهو إشكال تسبب فيه الأمين العام السابق للفاف، محمد ساعد، ودخلت المساعدات في مجال دعم مشاريع بناء مراكز التكوين، لتستفيد الفاف، بعد ذلك، من حصة مالية تم تخصيصها كذلك لتسديد ديون عالقة في عهد جهيد زفيزف لمؤسسة عمومية قامت بتهيئة مركز سيدي موسى.

ووافقت الفيفا، أمس، على طلب آخر من الفيفا للحصول على دعم مالي قدره 1.8 مليون دولار لاقتناء أربع محطات متنقلة الخاصة بمراجعة اللقطات عن طريق الفيديو، فيما تنتظر الفاف أيضا الحصول على موافقة الفيفا بشأن تهيئة بعض الميادين في مركز سيدي موسى وملعب نيلسون مانديلا إلى جانب موافقة أخرى على ملف يتعلق بطلب الحصول على دعم الفيفا لاستكمال الأشغال بمركز تلمسان وتجهيزه.

وتجدر الإشارة، في السياق، إلى أن الفاف تعتزم إعطاء مركز تلمسان بعدا دوليا، من خلال إطلاق معهد كرة القدم وفيه كل الاختصاصات التي لها علاقة بكرة القدم، فضلا على جعل مرافقه مفتوحة للأندية الجزائرية لإقامة التدريبات والمعسكرات التحضيرية بمقابل مالي طبعا، لتجنيب الأندية عناء التنقل خارج الوطن وصرف أموال طائلة بالعملة الصعبة، خاصة وأن مركز تلمسان الذي توشك الأشغال به على الانتهاء، يضمن كل وسائل العمل والراحة.

وجدير بالذكر أيضا إيداع الفاف لطلب أيضا على مستوى الفيفا للاستفادة من دعم جديد بقيمة 250 ألف دولار تخصصه الهيئة الكروية الدولية للفئة العمرية ما بين 14 و17 سنة، في انتظار دعم آخر لكرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية.