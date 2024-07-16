مدرب يرفض عرضا من شباب بلوزداد

رفض المدرب فؤاد بوعلي، عرضا من إدارة شباب بلوزداد للعمل مساعدا للمدرب الفرنسي كورنتان مارتينز الذي أعلن أمس عن تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا.

وفي الوقت الذي يتساءل أنصار شباب بلوزداد عن المعايير التي اعتمدتها إدارة فريقهم في اختيار مارتينز قياسا بسيرته الذاتية الهزيلة يأتي العرض المقدم لبوعلي الذي يفوق المدرب الفرنسي خبرة وتجربة وألقابا ليطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة عمل الإدارة البلوزدادية بقيادة مهدي رابحي.

وسبق لبوعلي أن أشرف على شباب بلوزداد كمدرب رئيسي في مناسبتين (2012-2013) ثم 2016 وما بين التجربتين قاد مولودية الجزائر للتتويج بكأس الجزائر 2014.

هذا وكان مارتينز قد اشترط اختيار مساعده الأول والمحضر البدني فيما تقرر الإبقاء على نسيم أوسرير مدربا للحراس.