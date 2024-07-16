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كمائن مركبة للمقاومة ضد الجيش الصهيوني (فيديو)

17 جولية 2024 ()
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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو، لكمائن نفذها مجاهدوها ضد قوات الجيش الصهيوني في حي تل الهوا في مدينة غزة شمال القطاع.

وأظهرت مقاطع مصورة للكمين الأول في حي تل الهوا، حيث تم تفجير صاروخ من مخلفات القوات الصهيونية.

وبثت "كتائب القسام" مشاهد من كمين مركب نفذه مقاتلوها قرب دوار الأمين محمد بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة. 

يأتي ذلك، عقب أيام من ادعاء الجيش الصهيوني استهداف القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في غارات جوية عنيفة استهدفت منطقة المواصي في خان يونس، جنوب القطاع، وسقط فيها مئات الضحايا بين شهيد وجريح من المدنيين الفلسطينيين.

 

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