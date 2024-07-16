إحباط محاولة إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، في الحصيلة العملياتية للجيش للوطني في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جويلية، أن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 05 قناطير و96 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 21,6 كيلوغرام من مادة الكوكايين و449727 قرص مهلوس" .

وأضاف ذات البيان: "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 24 شخصا وضبطت 26 مركبة و93 مولدا كهربائيا و57 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

ووفق البيان "تم توقيف 11 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و04 بنادق صيد ومسدسين آليين و10874 لتر من الوقود و59 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و104 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

و"تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 399 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 433 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني"، يختم البيان.