تقديم معلول قبل الإمضاء على العقد

سيمضي اليوم للمدرب الجديد لاتحاد الجزائر، نبيل معلول، على العقد الذي سيربطه بالنادي لمدة موسمين، مثلما اتفق عليه المدرب التونسي مع ممثلي الإدارة بتونس.

وسيلتحق أعضاء الطاقم الفني للإتحاد من تونس في الأيام القادمة، بعدما تم الاتفاق على كل الجوانب المتعلقة بالعقد مع مساعدي المدرب نبيل معلول الذي فضل القدوم اليوم لوحده، فيما سيمضي كل من مساعده الأول والمحضر البدني ومحلل الفيديو على عقودهم فور حلولهم بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن مراسيم تقديم إتحاد الجزائر للمدرب نبيل معلول جرت منذ أيام بتونس قبل إمضاء العقد، وقد طاف التقني التونسي اليوم بأرجاء ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة بعد وصوله إلى الجزائر، قصد التعرف على الملعب الذي من المنتظر أن يستضيف به الإتحاد منافسيه في كأس الكاف والبطولة الوطنية وكأس الجزائر.