هلاك طفلة بلسعة عقرب بالبيض

لقيت صبيحة هذا اليوم الطفلة ميساوي ريتاج صاحبة الست سنوات مصرعها متأثرة بلسعة عقرب أودت بحياتها.

وحسب مصادرنا فإن الطفلة أصيب بلسعة عقرب في حدود الساعة الثانية صباحا على مستوى الرقبة بمسكنها ببلدية الكاف لحمر وقد تم حقنها بالمصل المضاد للتسمم إلا أن وضعيتها الصحية ازدادت سوء فتم تحويلها إلى مستشفى البيض أين لفظت أنفاسها الأخيرة.

ومع تسجيل هذه الحادثة المأسوية تبقى السلطات المحلية و مصالح الوقاية والحفظ الصحي مطالبة بتجنيد كل الإمكانيات لمحاربة هذه الحشرات السامة والقضاء على أوكارها وبؤرها بمشاركة المواطنين والجمعيات الفاعلة سواء برش المبيدات أو رفع النفايات الصلبة وتكثيف الإنارة العمومية.