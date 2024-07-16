عطاف يحل بأكرا

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، بأكرا، عاصمة جمهورية غانا، للمُشاركة في أشغال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المرتقبة يومي 18 و19 جويلية.

ووفق بيان وزارة لخارجية "سيتبع هذا الاجتماع الوزاري بانعقاد القمة التنسيقية السادسة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الجهوية، وهي القمة المبرمج التئامها يوم 21 جويلية الجاري. وينصب جدول أعمال الدورة الوزارية حول مُناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية التي ترتبط بالتسيير الداخلي للاتحاد الإفريقي، إلى جانب المسائل المرتبطة بالشراكات التي أقامتها المنظمة القارية مع مختلف الفاعلين الدوليين وكذا عضويتها في مجموعة العشرين، فضلاً عن مواصلة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك والتحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي".

وعلى هامش أشغال الاجتماع الوزاري، ينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة.