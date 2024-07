Attaf arrive à Accra

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé cet après-midi à Accra, la capitale de la République du Ghana, pour participer aux travaux de la 45ème session du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue les 18 et 19 juillet.

"Cette réunion ministérielle sera suivie par la tenue du sixième sommet de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, un sommet prévu le 21 juillet prochain. L'ordre du jour de la session ministérielle portera sur la discussion de plusieurs questions financières et administratives liées à la gestion interne de l'Union africaine, ainsi que sur des questions liées aux partenariats établis par l'organisation continentale avec divers acteurs internationaux, ainsi que son adhésion au Groupe des Vingt. Il s'agira également de poursuivre l'activation des mécanismes de travail commun africain et de préparer les prochaines échéances aux niveaux continental et international", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

En marge des travaux de la réunion ministérielle, le ministre Ahmed Attaf devrait tenir des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues africains.