"صدمة" جديدة لبايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون أن ينسحب مرشح حزبهم الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن نتائج الاستطلاع بينت أن 65% من الديمقراطيين يقولون إن بايدن "يجب أن ينسحب".

علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف الديمقراطيين ليسوا واثقين على الإطلاق من أن بايدن لديه القدرة العقلية اللازمة للعمل كرئيس، مقارنة بالثلث في استطلاع أجري في فبراير الماضي.

وفي المقابل، فإن 27 بالمئة من الديمقراطيين واثقون تماما في قدرته على أن يكون رئيسا، انخفاضا من 40 بالمئة في استطلاع فبراير.