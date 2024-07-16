خط بشار-غار جبيلات .. معدات ثقيلة تدعم المشروع

وصلت دفعات جديدة من المعدات والآليات الثقيلة، قادمة من ميناء أرزيو، إلى تندوف لتدعيم ورشات إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات على مسافة 950 كلم.

ونشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية شريط فيديو، مصور باستخدام "الدرون"، بين العدد الكبير من الآليات التي تدعم بها المشروع.

ووفق ما نقلت ذات الوكالة "تتواصل أشغال التسطيح بالخط المنجمي الغربي في جزئه الرابط بين تندوف وغار جبيلات على الرغم من الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة العالية جدا".

يذكر أن هذا المقطع البالغ طوله 575 كلم ويتكفل بإنجازه تجمع لشركات صينية – جزائرية مكون من الشركة الصينية لإنجاز السكة الحديدية (CRCC) وشركة كوسيدار للأشغال العمومية، مقسم إلى جزئين حيث يربط الجزء الأول النقطة الكيلومترية 200 بأم العسل على مسافة 440 كلم فيما يمتد جزؤه الثاني من تندوف باتجاه غار جبيلات مسافة 135 كلم.

أما المقطعان الآخران، حدود ولاية بشار- النقطة الكيلومترية 200، أم العسل-تندوف، فيشرف عليهما تجمع شركات جزائرية.