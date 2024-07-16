القبض على مرتكبي جريمة قتل بشعة بجيجل

أعلنت نيابة الجمهورية، لدى محكمة الميلية، اليوم الأربعاء، القبض على مرتكبي جريمة قتل بشعة إثر اقتحام مسكن الضحية وقتله ثم سرقة سيارته، حيث تم إيداع المتهمين الحبس المؤقت.

وجاء في بيان النيابة: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية الرأي العام، أنه في ليلة 14 جويلية 2024 قام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكن الضحية 'ب.هـ' وسرقة سيارته، وعليه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع".

وأضاف ذات البيان: "توصلت التحريات التي أجرتها فرقة الدرك الوطني بالميلية إلى تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من: 'د.ز.أ' و'ب.ح' و'ج.ع.ا'. بتاريخ اليوم الموافق لـ: 17 جويلية 2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار وجناية الاغتيال وجنحة السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد".

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.