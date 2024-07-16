الشغب ينتقل من الملاعب إلى القاعات

شهد نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة، الذي أقيم اليوم بالقاعة البيضاوية في العاصمة، أعمال شغب تسببت فيها جماهير ناديي اتحاد الجزائر ووداد بوفاريك.

واندلع الشغب في الربع الرابع وتسبب في إيقاف المواجهة لبضع دقايق، حيث تم تكسير عدد معتبر من كراسي القاعة وفق ما بينت صور التلفزيون الجزائري، كما أصيب كذلك أحد المصورين بجروح خلال نقل المقابلة على المباشر.

وعرفت المواجهة حضورا جماهيريا غفيرا من جمهور الناديين، وانتهت بتتويج إتحاد الجزائر باللقب لأول مرة في تاريخه بفوزه على وداد بوفاريك بنتيجة 71-69.

ونجح اتحاد الجزائر في نيل لقبه الثاني بعد البطولة الوطنية التي توج بها الموسم الماضي على حساب نفس المنافس وداد بوفاريك بوهران (62-61).

ويخلف اتحاد الجزائر في سجل المسابقة وداد بوفاريك، المتوج في موسمي 2022 و2023، والذي أنقذ موسمه بلقب البطولة الوطنية وهو العاشر في مشواره.