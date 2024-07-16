نادي أولمبي الشلف يعلن أولى صفقاته

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، أولى صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في بيان النادي: "تحسباً للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، قامت اليوم إدارة أولمبي الشلف وبصفة رسمية بالتعاقد مع الثنائي: متوسط الميدان الهجومي عماد الدين العربي قادماً من غالي معسكر وصانع الألعاب بلقاسم بورورڨة قادماً من صفاء الخميس.

وكان النادي قد شهد هجرة للعديد من عناصره منها الثنائي عقياب وعليان إلى مولودية وهران، عبادة وعاشور إلى وفاق سطيف، إضافة إلى عدادي الذي رسم التحاقه بالصاعد الجديد ترجي مستغانم اليوم.

وتأتي هذه التعاقدات بعد يومين من عودة رئيس الرابطة المحترفة السابق، عبد الكريم مدوار، إلى رئاسة النادي خلفاً لعبد القادر وهاب، وتعيين اللاعب السابق للفريق، سمير زاوي، على رأس العارضة الفنية.