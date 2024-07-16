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"عدل 3" .. عدد المسجلين يتجاوز الـ1.4 مليون

17 جولية 2024 ()

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تجاوز عدد المسجلين في برنامج "عدل 3" حاجز الـ1.4 مليون مسجل لأول مرة، وفق الأرقام التي أعلنت عنها وزارة السكن، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان الوزارة "تم فتح منصة التسجيل في برنامج عدل 3 لليوم الثالث عشر على التوالي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساءً، وبلغ عدد المسجلين  1.401.043 مكتتب عبر كامل التراب الوطني وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، 17 جويلية 2024".

ومقارنة مع الإحصائيات المسجلة أمس، فإن عدد المسجلين في برنامج "عدل 3" بلغ حوالي 30 ألفا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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