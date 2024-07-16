الجزائر تدين

أدانت الجزائر بـ"أشد عبارات الإدانة والاستنكار" الهجوم الإرهابي الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "في هذا الظرف الدقيق، تعرب الجزائر عن تضامنها الكامل سلطنة عمان الشقيقة، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

واضاف ذات البيان: "إن هذا الاعتداء الآثم يأتي ليذكر رفض الجزائر لكل أشكال العنف والإرهاب، ويؤكد من جديد استعدادها الكامل للتعاون في جهود المجموعة الدولية للتصدي لهذه الآفة، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وقُتل 6 أشخاص هم 4 باكستانيين وهندي وشرطي، إضافة إلى 3 مهاجمين، وأصيب ما لا يقل عن 28 آخرين بجروح ليل الاثنين الثلاثاء في هجوم استهدف مسجدا للشيعة بمسقط.

وتبنى تنظيم "داعش" العملية في السلطنة الخليجية الهادئة التي لم يسبق أن شهدت مثل هذه الهجمات من قبل، بخلاف دول مجاورة.