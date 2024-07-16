إصابة بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إصابة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمرض كوفيد -19، مؤكدا أنه يتجه نحو منزله في ولاية ديلاوير للبقاء في حجر صحي.

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بعد أول نشاط له في لاس فيغاس، ثبتت إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19"، مؤكدة أنه يعاني من أعراض خفيفة.

ونوهت إلى أن الرئيس الأميركي كان قد تلقى اللقاحات والمعززات، وأنه سيظل تحت الحجر الصحي في ولاية ديلاوير "حيث سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

وأكد البيت الأبيض أنه سيقدم تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس الأميركي.

ونقل البيان ملاحظة من طبيب بايدن قال فيها: "ظهرت على الرئيس بعد ظهر اليوم أعراض الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال غير المنتج (الجاف) مع الشعور العام بالتعب. لقد شعر أنه بخير في أول نشاط له في اليوم، ولكن نظرًا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار كوفيد-19، وكانت النتائج إيجابية" للفيروس.

وأضاف "نظرا لهذا، سيعزل الرئيس نفسه ذاتيا وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) للأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض".

واختتم ملاحظته ببالقول أن " اختبار تأكيد 'PCR' لا يزال قيد الانتظار. وتظل أعراضه خفيفة، ومعدل تنفسه طبيعي عند 16، ودرجة حرارته طبيعية عند 97.8، وقياس التأكسج عنده طبيعي عند 97 في المئة".

وأكد الطبيب أن الرئيس الأميركي تلقى الجرعة الأولى من عقار بلاكسوفيد، وأنه وسيعزل نفسه في منزله في منطقة ريهوبوث بولاية ديلاوير.